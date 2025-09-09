Взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор

Житель подмосковного Ступино Алексей Зарубин, устроивший в 2022 году взрыв газа в жилом доме, попросил отменить вынесенный ему приговор и закрыть уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В апелляционной жалобе адвокат Зарубина заявил, что его подзащитный не согласен с обвинительным приговором суда. По словам защитника, сторона обвинения не смогла опровергнуть версию осужденного. Адвокат утверждает, что Зарубин не мог совершить инкриминируемые ему деяния в силу отсутствия соответствующего образования и знаний, связанных со свойствами природного газа. Тем не менее, суд оставил пожизненный срок в силе.

По данным следствия, в апреле 2022 года Зарубин из-за частых семейных ссор решил расправиться с супругой и детьми и устроил взрыв бытового газа. В приговоре указано, что мужчина заткнул вентиляционное отверстие детским одеялом, разгерметезировал газовую систему и, дождавшись, когда помещение заполнится газом, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой.

В результате мощного взрыва обрушился подъезд многоквартирного дома, не выжили шесть человек, в том числе супруга и двое детей осужденного. Четыре человека получили тяжелые травмы.

В основу обвинения и приговора легли заключения более 40 экспертиз. Зарубину назначили наказание в виде пожизненного заключения. Кроме того, его обязали выплатить более 362 млн рублей на восстановление жилого дома и миллион рублей женщине, которая во время взрыва получила травму головы.

Ранее жители Ступино рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме.