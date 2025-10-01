На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция обнаружила записку подозреваемого в подрыве дома в Мюнхене

В Мюнхене нашли записку подозреваемого в подрыве с угрозами против Октоберфеста
Fariha Farooqui/Reuters

Полиция Мюнхена обнаружила неподалеку от места взрыва записку подозреваемого с угрозой, касающейся традиционного немецкого фестиваля «Октоберфест», который начался 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз правоохранителей.

«В ходе первых следственных действий в районе места преступления было также обнаружено написанное подозреваемым письмо. В нем содержалась неопределенная угроза взрыва, связанная с Октоберфестом», — говорится в сообщении.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на данные местной полиции пишет, что территорию фестиваля в Мюнхене в настоящий момент прочесывают служебные собаки на предмет взрывчатки. Кроме того, мэр города Дитер Райтер написал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что злоумышленник «угрожал Октоберфесту».

Трагедия произошла на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Газета Bild писала, что мужчина, который совершил поджог в доме в Мюнхене, выстрелил из огнестрельного оружия в родителей. Письмо, отправленное в полицию соседями, может указывать на то, что преступление произошло на фоне спора о наследстве.

Ранее «Октоберфест» временно закрыли на фоне взрывов в Мюнхене.

