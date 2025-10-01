«Октоберфест» в Мюнхене временно закрыли на фоне взрывов

Der Spiegel: в Мюнхене в связи со взрывами временно закрыли «Октоберфест»

Традиционный немецкий фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене временно закрыли в связи с проверкой на местах проведения мероприятия, организованной на фоне взрывов в городе. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В полиции рассказали, что ведут расследование во всех направлениях. Стражи порядка, в том числе, проверяют возможную связь взрывов с «Октоберфестом».

«Проверяется связь с другими местами [проведения фестиваля] в Мюнхене, среди них и луг Терезы. По этой причине открытие фестивальной площадки задерживается», — говорится в заявлении.

В настоящее время правоохранители проводят поисковые операции в районе площадки проведения мероприятия. На этом фоне всех работников «Октоберфеста» попросили на время покинуть ее.

Как рассказал мэр города Дитер Райтер, фестиваль планируют открыть не раньше 17:00 по местному времени (18:00 мск). Юбилейный 190-й пивной фестиваль проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября.

Несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена утром 1 октября. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

В связи с этим полиция начала масштабную операцию. Жителей района и родителей детей, посещающих местные школы, призвали избегать места происшествия. Образовательное учреждение, расположенное недалеко от загоревшегося дома, закрыли до завершения полицейской операции.

Ранее поджог жилого дома в Мюнхене связали с семейными разборками.