На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Октоберфест» в Мюнхене временно закрыли на фоне взрывов

Der Spiegel: в Мюнхене в связи со взрывами временно закрыли «Октоберфест»
true
true
true
close
Angelika Warmuth/Reuters

Традиционный немецкий фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене временно закрыли в связи с проверкой на местах проведения мероприятия, организованной на фоне взрывов в городе. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В полиции рассказали, что ведут расследование во всех направлениях. Стражи порядка, в том числе, проверяют возможную связь взрывов с «Октоберфестом».

«Проверяется связь с другими местами [проведения фестиваля] в Мюнхене, среди них и луг Терезы. По этой причине открытие фестивальной площадки задерживается», — говорится в заявлении.

В настоящее время правоохранители проводят поисковые операции в районе площадки проведения мероприятия. На этом фоне всех работников «Октоберфеста» попросили на время покинуть ее.

Как рассказал мэр города Дитер Райтер, фестиваль планируют открыть не раньше 17:00 по местному времени (18:00 мск). Юбилейный 190-й пивной фестиваль проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября.

Несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена утром 1 октября. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

В связи с этим полиция начала масштабную операцию. Жителей района и родителей детей, посещающих местные школы, призвали избегать места происшествия. Образовательное учреждение, расположенное недалеко от загоревшегося дома, закрыли до завершения полицейской операции.

Ранее поджог жилого дома в Мюнхене связали с семейными разборками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами