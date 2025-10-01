Мужчина, устроивший поджог в доме в Мюнхене, выстрелил в родителей

Bild: мужчина, устроивший взрыв в доме в Мюнхене, застрелил отца и ранил мать

Мужчина, который совершил поджог в доме в Мюнхене, выстрелил из огнестрельного оружия в родителей. Об этом сообщила газета Bild.

Отец злоумышленника погиб, женщина получила ранение.

Письмо, отправленное в полицию соседями, может указывать на то, что преступление произошло на фоне спора о наследстве, говорится в статье.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Полиция оцепила территорию и посоветовала жителям и водителям избегать этого района или объезжать его. При этом главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил изданию, что опасности для населения нет.

Издание Bild сообщило, что взрыв в доме устроил мужчина. Он, предположительно, заминировал родительский дом взрывными устройствами, а затем поджег его. По данным правоохранителей, это могли быть мины-ловушки.

Помимо дома сгорели два припаркованных перед зданием автомобиля, они уже потушены.

