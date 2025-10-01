На территории «Октоберфеста» служебные собаки ведут поиск взрывчатки

Территорию традиционного немецкого фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене прочесывают служебные собаки на предмет взрывчатки. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные местной полиции.

«По данным полиции, территория фестиваля будет закрыта как минимум до 17:00 из-за «неустановленной угрозы взрыва». В настоящее время территорию прочесывают служебные собаки», — говорится в публикации.

Мэр Дитер Райтер написал в своем обращении в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что злоумышленник «угрожал Октоберфесту». По словам главы города, полиция и координационный комитет единогласно согласились, что необходимо избежать риска и не пускать посетителей на фестиваль.

1 октября традиционный немецкий фестиваль был временно закрыт в связи с проверкой на месте проведения мероприятия, организованной на фоне взрывов в городе. Как рассказали в правоохранительных органах, ведется расследование во всех направлениях. Полиция, в том числе, проверяет возможную связь взрывов с «Октоберфестом».

В тот же день несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена утром 1 октября. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

Ранее поджог жилого дома в Мюнхене связали с семейными разборками.