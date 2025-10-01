На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На территории «Октоберфеста» служебные собаки ведут поиск взрывчатки

Spiegel: территорию «Октоберфеста» прочесывают служебные собаки
true
true
true
close
Fariha Farooqui/Reuters

Территорию традиционного немецкого фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене прочесывают служебные собаки на предмет взрывчатки. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на данные местной полиции.

«По данным полиции, территория фестиваля будет закрыта как минимум до 17:00 из-за «неустановленной угрозы взрыва». В настоящее время территорию прочесывают служебные собаки», — говорится в публикации.

Мэр Дитер Райтер написал в своем обращении в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что злоумышленник «угрожал Октоберфесту». По словам главы города, полиция и координационный комитет единогласно согласились, что необходимо избежать риска и не пускать посетителей на фестиваль.

1 октября традиционный немецкий фестиваль был временно закрыт в связи с проверкой на месте проведения мероприятия, организованной на фоне взрывов в городе. Как рассказали в правоохранительных органах, ведется расследование во всех направлениях. Полиция, в том числе, проверяет возможную связь взрывов с «Октоберфестом».

В тот же день несколько взрывов произошли на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена утром 1 октября. Как сообщило издание Bild, взрыв устроил мужчина в доме своих родителей. При этом он сам получил серьезные травмы и не выжил. В самом здании начался пожар.

Ранее поджог жилого дома в Мюнхене связали с семейными разборками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами