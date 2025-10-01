На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На нефтезаводе в Ярославле потушили пожар

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтезаводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Специалисты МЧС ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м на нефтезаводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве по Ярославской области.

«Пожар полностью ликвидирован в 12:40 [мск]», — сказал собеседник агентства.

В результате возгорания никто не пострадал.

Возгорание тушили 98 пожарных при поддержке 32 единиц спецтехники. Дознаватели МЧС пока не установили причину пожара.

О возгорании на НПЗ утром 1 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников и носит техногенный характер.

26 сентября в Краснодарском крае после атаки украинских дронов загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Пожар потушили. По официальной информации, никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.

