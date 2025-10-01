На нефтезаводе в Ярославле потушили пожар

Специалисты МЧС ликвидировали возгорание на площади 200 кв. м на нефтезаводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве по Ярославской области.
«Пожар полностью ликвидирован в 12:40 [мск]», — сказал собеседник агентства.
В результате возгорания никто не пострадал.
Возгорание тушили 98 пожарных при поддержке 32 единиц спецтехники. Дознаватели МЧС пока не установили причину пожара.
О возгорании на НПЗ утром 1 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников и носит техногенный характер.
26 сентября в Краснодарском крае после атаки украинских дронов загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Пожар потушили. По официальной информации, никто не пострадал.
В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
