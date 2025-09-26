На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спасатели потушили возгорание на Афипском НПЗ после атаки беспилотников

Власти Кубани сообщили о ликвидации огня на Афипском НПЗ после атаки дронов
Shutterstock

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае ликвидировали возгорание после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Специалисты рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали», — говорится в сообщении.

О возгорании на Афипском НПЗ стало известно в ночью 26 сентября.

18 сентября ВСУ атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, на нем начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с ударами по российским НПЗ.

