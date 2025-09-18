Дроны снова атаковали НПЗ вдали от границы России. Это новая тактика ВСУ

На НПЗ «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии начался пожар после удара БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, на нем начался пожар. В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии атаковали два беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем», — написал Хабиров в своем Telegram-канале.

После атаки на НПЗ начался пожар. Mash Batash рассказал, что местные жители сообщили о резком химическом запахе. Кроме этого, над микрорайоном, где находится предприятие, все еще стоит большой столб дыма.

По словам главы Башкирии, на месте работают все службы. Возгорание на НПЗ ликвидируют.

«Газпром нефтехим Салават» — самый большой в стране нефтехимический комплекс. Он уже много лет занимается нефтепереработкой и производством минеральных удобрений. Расстояние от него до границы с Украиной — более 1,5 тыс. км. Тем не менее комплекс уже подвергался атаке, в частности в 2024 году.

Атаки на российские НПЗ

Это уже не первая атака на российские НПЗ за последние два месяца. Так, в августе ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Новошахтинске Ростовской области, Афипскому и Куйбышевскому НПЗ в Самарской области, Краснодарскому НПЗ в Краснодарском крае. 13 сентября атаке также подверглось предприятие «Башнефти». На следующий день глава Ленинградской области заявил о возгорании на территории завода КИНЕФ.

На фоне этого газета «Известия» сообщила, что в ряде регионов России наблюдается дефицит бензина. Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода заявил изданию, что нехватка топлива имеет комплексные причины.

«Сезонное повышение спроса — отпускной период и сельхозработы — действительно добавило давления на рынок, однако дополнительным фактором стали и атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы», — отметил он.

Агентство Reuters со ссылкой на источники также рассказало, что российская компания «Транснефть» якобы предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить добычу после атак украинских беспилотников на экспортные порты и НПЗ.

«Украинские дроны попали по меньшей мере по 10 НПЗ, в какой-то момент сократив нефтеперерабатывающие мощности России почти на пятую часть. Были повреждены ведущие порты Балтийского моря — Усть-Луга и Приморск», — говорилось в материале.

Однако в компании эту информацию назвали фейком.

«Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносит имиджевый урон ПАО «Транснефть». Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации», — отмечалось в сообщении.

Удары — лучшие санкции

9 сентября Telegram-канал «Архангел спецназа» писал, что удары по энергообъектам РФ — это новая тактика ВСУ, к которой украинская армия перешла «в условиях дефицита личного состава и объективной сложности в проведении контрнаступления». Целью атак являлось давление на экономическую систему РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил эту информацию. 14 сентября он назвал удары по НПЗ наиболее эффективными санкциями против России.

«Наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — сказал украинский лидер.

Впоследствии Зеленский также пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой.