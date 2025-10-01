На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутату Новой Каховки Леонтьеву не хватило полутора метров до убежища

Раненному дроном депутату Новой Каховки не хватило полутора метров до укрытия
true
true
true
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев не добежал полутора метров до убежища и был ранен ударом FPV-дрона в спину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.

Леонтьев пострадал 1 октября при атаке вражеского дрона типа «Баба-Яга», после чего был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него была минно-взрывная травма и сильные повреждения спины, спасти его не удалось, рассказал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию депутатского корпуса в Новой Каховке 1 октября в 8:20 мск. В результате атаки украинского БПЛА в Херсонской области, кроме депутата пострадали еще две мирные жительницы. Одной — 74 года, а второй — около 60 лет. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ранее СМИ сообщали об атаке ВСУ на Белгород.

