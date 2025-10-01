Депутату Новой Каховки Леонтьеву не хватило полутора метров до убежища

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев не добежал полутора метров до убежища и был ранен ударом FPV-дрона в спину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области.

Леонтьев пострадал 1 октября при атаке вражеского дрона типа «Баба-Яга», после чего был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него была минно-взрывная травма и сильные повреждения спины, спасти его не удалось, рассказал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию депутатского корпуса в Новой Каховке 1 октября в 8:20 мск. В результате атаки украинского БПЛА в Херсонской области, кроме депутата пострадали еще две мирные жительницы. Одной — 74 года, а второй — около 60 лет. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ранее СМИ сообщали об атаке ВСУ на Белгород.