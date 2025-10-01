На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Новую Каховку

В Новой Каховке при атаке БПЛА, помимо депутата, пострадали две женщины
true
true
true
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

В Херсонской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал не только председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, но и еще два мирных жителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию депутатского корпуса в Новой Каховке. Атаку зафиксировали в 8:20 мск.

«Кроме Владимира Павловича [Леонтьева], ранения получили две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй — около 60 лет», — отметил Василенко.

О том, что в Херсонской области при атаке украинских войск пострадал глава Совета депутатов Новой Каховки, стало известно утром 1 октября. ВСУ использовали для удара дрон типа «Баба-яга». Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, Леонтьева доставили в больницу в тяжелом состоянии.

30 сентября житель села Глотово в Грайворонском округе Белгородской области получил ранение после того, как наступил на взрывное устройство. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения и перелом стопы. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, после чего гражданина доставили в городскую больницу №2 в Белгороде для продолжения лечения.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами