Выросло число пострадавших при атаке БПЛА на Новую Каховку

В Новой Каховке при атаке БПЛА, помимо депутата, пострадали две женщины

В Херсонской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал не только председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, но и еще два мирных жителя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Владимира Василенко.

Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию депутатского корпуса в Новой Каховке. Атаку зафиксировали в 8:20 мск.

«Кроме Владимира Павловича [Леонтьева], ранения получили две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй — около 60 лет», — отметил Василенко.

О том, что в Херсонской области при атаке украинских войск пострадал глава Совета депутатов Новой Каховки, стало известно утром 1 октября. ВСУ использовали для удара дрон типа «Баба-яга». Как рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, Леонтьева доставили в больницу в тяжелом состоянии.

30 сентября житель села Глотово в Грайворонском округе Белгородской области получил ранение после того, как наступил на взрывное устройство. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения и перелом стопы. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, после чего гражданина доставили в городскую больницу №2 в Белгороде для продолжения лечения.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека.