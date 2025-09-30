СМИ сообщили об атаке ВСУ на Белгород

Белгород атаковали беспилотники типа «Дартс» Вооруженных сил Украины (ВСУ), в городе слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее четырех дронов. Возможной целью БПЛА называется местная ТЭЦ, в сторону которой двигались аппараты.

«В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в публикации.

29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочные ранения в области головы и шеи.

В этот же день источник в российских силовых ведомствах сообщил, что украинские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, бьющие по Белгороду, работают из городской застройки Харькова для того, чтобы спровоцировать Вооруженные силы (ВС) РФ на ответный удар.

Ранее ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области.