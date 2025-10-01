Глава совета депутатов Новой Каховки скончался после ранения при атаке ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер после ранения при атаке БПЛА

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице после ранения, полученного в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — написал он.

От имени всей Херсонской области Сальдо выразил соболезнования родным и близким Леонтьева.

«Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей», — сказал глава региона.

В Херсонской области в результате атаки украинского БПЛА пострадали также два мирных жителя.

Вооруженные силы Украины 1 октября нанесли удар по зданию депутатского корпуса в Новой Каховке. Атаку зафиксировали в 8:20 мск. ВСУ использовали для удара дрон типа «Баба-яга».

