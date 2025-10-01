На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава совета депутатов Новой Каховки скончался после ранения при атаке ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер после ранения при атаке БПЛА
true
true
true
close
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице после ранения, полученного в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось», — написал он.

От имени всей Херсонской области Сальдо выразил соболезнования родным и близким Леонтьева.

«Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей», — сказал глава региона.

В Херсонской области в результате атаки украинского БПЛА пострадали также два мирных жителя.

Вооруженные силы Украины 1 октября нанесли удар по зданию депутатского корпуса в Новой Каховке. Атаку зафиксировали в 8:20 мск. ВСУ использовали для удара дрон типа «Баба-яга».

Ранее российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами