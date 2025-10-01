Пожарные локализовали возгорание на НПЗ в Ярославле

В Ярославле спасатели локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на Московском проспекте на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
«В 09:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара», — говорится в сообщении.
Возгорание тушат 98 пожарных при поддержке 32 единиц спецтехники. Отмечается, что дознаватели МЧС пока не установили причину пожара.
О возгорании на НПЗ утром 1 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников и носит техногенный характер.
26 сентября в Краснодарском крае после атаки украинских дронов загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Пожар потушили. По официальной информации, никто не пострадал.
Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Феодосии.