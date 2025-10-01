Пожарные локализовали возгорание на НПЗ в Ярославле

В Ярославле специалисты МЧС локализовали пожар на НПЗ на площади 200 кв. метров

В Ярославле спасатели локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на Московском проспекте на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

«В 09:06 объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара», — говорится в сообщении.

Возгорание тушат 98 пожарных при поддержке 32 единиц спецтехники. Отмечается, что дознаватели МЧС пока не установили причину пожара.

О возгорании на НПЗ утром 1 октября сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников и носит техногенный характер.

26 сентября в Краснодарском крае после атаки украинских дронов загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод. Пожар потушили. По официальной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтебазе в Феодосии.