В Феодосии потушили пожар на нефтебазе

МЧС: пожар на нефтебазе в Феодосии в Крыму ликвидирован
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожар на нефтебазе в Феодосии ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики Крым, передает РИА Новости.

«В 08:00 возгорание в ГО Феодосия полностью ликвидировано», — говорится в сообщении.

О пожаре на нефтебазе сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, на терминале произошло нарушение технологии сварочных работ. Горели остатки мазута в одной из старых емкостей, уточнил советник.

В МЧС заявили, что пострадавших при пожаре в Феодосии, по предварительным данным, нет. Угроза распространения огня отсутствовала. Позже пожарные локализовали возгорание.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на стройплощадке.

