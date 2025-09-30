Хуснуллин рассказал Путину о текущих результатах работ по вводу и ремонту дорог

Хуснуллин: дорожные работы текущего года опережают показатели 2024 года на 21%

Результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережает показатели 2024 года на 21%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту России Владимиру Путину в ходе встречи, передает ТАСС.

«В этом году идем с опережением прошлого года по вводу и ремонту дорог на 21 процент, что гарантированно нам обещает до конца года все планы по дорожному строительству выполнить», — сказал он.

По словам вице-премьера, речь идет не только о текущем ремонте дорог, но и о продолжении крупных инфраструктурных проектов российского лидера.

В ходе совещания Хуснуллин упомянул открытие завершающего участка трассы, соединяющей Санкт-Петербург с Екатеринбургом (Дюртюли - Ачит). Он также сообщил о расширении трассы «Россия», которая простирается от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Кроме того, по словам вице-премьера, в рамках работ по коридору «Север - Юг» в 2025 году удалось дойти до Мариуполя и дальше. Планируется создание полноценной четырехполосной дороги до Азовского кольца.

30 июня Хуснуллин заявил, что правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог.

Ранее музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».