Кабмин выделил по 1 млрд рублей для восстановления дорог в приграничных регионах

Хуснуллин: три региона получат по 1 млрд рублей на восстановление дорог

Правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Мы недавно только приняли решение о выделении 1 млрд на восстановление дорог для Брянской области, для Курской — 1 млрд, и для Белгородской тоже 1 млрд. Поэтому деньги мы выделяем, вопросов нет», — сказал вице-премьер.

В мае президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки подготовить масштабную программу по восстановлению районов Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате обострения ситуации у границы. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на риски, работу необходимо начинать уже сейчас.

Также российский лидер поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, лишившимся своего имущества.

Ранее Песков заявил, что Путину известно о тяготах жителей приграничья.