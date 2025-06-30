На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин выделил по 1 млрд рублей для восстановления дорог в приграничных регионах

Хуснуллин: три региона получат по 1 млрд рублей на восстановление дорог
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Мы недавно только приняли решение о выделении 1 млрд на восстановление дорог для Брянской области, для Курской — 1 млрд, и для Белгородской тоже 1 млрд. Поэтому деньги мы выделяем, вопросов нет», — сказал вице-премьер.

В мае президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки подготовить масштабную программу по восстановлению районов Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате обострения ситуации у границы. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на риски, работу необходимо начинать уже сейчас.

Также российский лидер поручил обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей, лишившимся своего имущества.

Ранее Песков заявил, что Путину известно о тяготах жителей приграничья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами