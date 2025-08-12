На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток»

На скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка
true
true
true
close
Telegram-канал Марат Хуснуллин

Музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Первую такую разметку в России нанесли в прошлом году на М-11 «Нева». Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144 км трассы М-12 во Владимирской области — тем, кто едет из Москвы в Казань», — отметил Хуснуллин.

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Эксперты отмечают, что музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии появилась дорога, исполняющая хит «Песняров».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами