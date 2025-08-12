Музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток». Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Первую такую разметку в России нанесли в прошлом году на М-11 «Нева». Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144 км трассы М-12 во Владимирской области — тем, кто едет из Москвы в Казань», — отметил Хуснуллин.

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Эксперты отмечают, что музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии появилась дорога, исполняющая хит «Песняров».