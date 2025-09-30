На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД

Гендиректор «Облкоммунэнерго» Буданов числится в базе розыска МВД
true
true
true
close
Облкоммунэнерго/VK

Генеральный директор компании энергоснабжения «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов числится в базе розыска МВД России. Об этом свидетельствуют данные базы.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, не уточняется.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Буданова объявили в розыск. Основания не указывались.

Его розыск может быть связан с делом о национализации компании. В сентябре Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Ответчиками по этому иску выступают бывшие министры Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

На прошлой неделе в офисе «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге прошли обыски.

Ранее суд арестовал экс-руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами