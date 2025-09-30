Гендиректор «Облкоммунэнерго» попал в базу розыска МВД

Генеральный директор компании энергоснабжения «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов числится в базе розыска МВД России. Об этом свидетельствуют данные базы.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно, не уточняется.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Буданова объявили в розыск. Основания не указывались.

Его розыск может быть связан с делом о национализации компании. В сентябре Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Ответчиками по этому иску выступают бывшие министры Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

На прошлой неделе в офисе «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге прошли обыски.

Ранее суд арестовал экс-руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго».