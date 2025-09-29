В РФ объявили в розыск генерального директора «Облкоммунэнерго»

Генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Дмитрий Буданов объявлен в розыск», — рассказал источник.

Какие-либо подробности пока не поступали.

В сентябре Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Ответчиками по этому иску выступают бывшие министры Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «Облкоммунэнерго» с обысками. Позже стало известно о задержании экс-руководителя АО «ОТСК», дочерней компании «Облкоммунэнерго», Антона Боликова и исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями. 26 сентября суд в Екатеринбурге освободил Носкова из-под стражи. В тот же день Боликов был арестован до 15 ноября 2025 года.

Ранее в холдинге «Корпорация СТС» согласились передать «Облкоммунэнерго» в собственность государства.