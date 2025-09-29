На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ объявили в розыск генерального директора «Облкоммунэнерго»

ТАСС: гендиректора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск
true
true
true
close
Облкоммунэнерго/VK

Генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Дмитрий Буданов объявлен в розыск», — рассказал источник.

Какие-либо подробности пока не поступали.

В сентябре Генеральная прокуратура РФ подала в суд иск с требованием обратить в доход государства имущество ответчиков — акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Ответчиками по этому иску выступают бывшие министры Свердловской области Николай Смирнов и Алексей Пьянков, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «Облкоммунэнерго» с обысками. Позже стало известно о задержании экс-руководителя АО «ОТСК», дочерней компании «Облкоммунэнерго», Антона Боликова и исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями. 26 сентября суд в Екатеринбурге освободил Носкова из-под стражи. В тот же день Боликов был арестован до 15 ноября 2025 года.

Ранее в холдинге «Корпорация СТС» согласились передать «Облкоммунэнерго» в собственность государства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами