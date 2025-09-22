В офис «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в офисе компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Генеральная прокуратура России подала иск, в котором требует обратить в доход РФ акции компании «Облкоммунэнерго», принадлежащие АО «СУЭНКО», а также акции и доли в 80 других компаниях.

Ответчиками по делу являются бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, а также Артем Биков и Алексей Бобров, которым, по мнению Генпрокуратуры, удалось получить контроль над этим бывшим государственным предприятием. Кроме того, в числе ответчиков оказался вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что комментарии по ситуации будут сделаны позже.

До этого сообщалось, что бывшую супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Самого Чемезова Генпрокуратура, как говорил источник ТАСС, заподозрила «в лоббировании и согласовании кабальных тарифов» на услуги, которые оказывали компании Бикова и Боброва. В качестве обеспечительных мер суд арестовал счета Олега и Ирины Чемезовых.

