На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В офис «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге пришли с обысками

ТАСС: в энергокомпании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге проводят обыск
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в офисе компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Генеральная прокуратура России подала иск, в котором требует обратить в доход РФ акции компании «Облкоммунэнерго», принадлежащие АО «СУЭНКО», а также акции и доли в 80 других компаниях.

Ответчиками по делу являются бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, а также Артем Биков и Алексей Бобров, которым, по мнению Генпрокуратуры, удалось получить контроль над этим бывшим государственным предприятием. Кроме того, в числе ответчиков оказался вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что комментарии по ситуации будут сделаны позже.

До этого сообщалось, что бывшую супругу вице-губернатора Свердловской области Ирину Чемезову отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Самого Чемезова Генпрокуратура, как говорил источник ТАСС, заподозрила «в лоббировании и согласовании кабальных тарифов» на услуги, которые оказывали компании Бикова и Боброва. В качестве обеспечительных мер суд арестовал счета Олега и Ирины Чемезовых.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали куратора строительства кадетского корпуса в Петергофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами