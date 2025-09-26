На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал экс-руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго»

true
true
true
close
Shutterstock

Экс-руководителя Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), которая является дочерней компанией «Облкоммунэнерго», Антона Боликова поместили под стражу до 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Боликова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 15 ноября 2025 года», — сказала судья.

При этом Боликов не признал свою вину по делу о мошенничестве и заявил, что не причастен к хищению денежных средств из бюджета Свердловской области.

Кроме того, по словам экс-руководителя ОТСК, он не знаком лично с председателем совета директоров «Корпорации СТС» Татьяной Черных и бенефициаром АО «Облкоммунэнерго» Алексеем Бобровым, которых арестовали в среду.

Незадолго до этого стало известно, что суд в Екатеринбурге отпустил исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова.

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «Облкоммунэнерго» с обысками 22 сентября. Позже появилась информация о задержании Артема Носкова и Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями.

Ранее «Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго».

