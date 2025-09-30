На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сызрани произошла крупная авария на водопроводе

Авария в Сызрани оставила без воды свыше трех тысяч жилых домов
Depositphotos

Из-за коммунальной аварии свыше трех тысяч жилых домов в Сызрани остались без воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По информации ведомства, авария произошла на водоводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм. В результате нее нарушено водоснабжение 2711 частных и 433 многоквартирных жилых домов, а также 31 социально-значимого объекта.

Ожидается, что подача воды будет восстановлена к 13:00 мск.

27 сентября стало известно, что тысячи жителей Саратова остались без воды из-за аварии в Кировском районе города.

2 сентября сообщалось, что пять тысяч жителей Красноярска остались без водоснабжения из-за роста уровня мутности воды в реке Енисей.

26 августа в поселке Усть-Камчатск на Камчатке остановили подачу воды из-за разрыва трубопровода.

Ранее глава ДНР рассказал Путину о нехватке воды в регионе.

