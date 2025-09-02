Тысячи жителей Красноярска остались без водоснабжения

В двух районах Красноярска отключили водоснабжение из-за мутной воды в Енисее

Пять тысяч жителей Красноярска остались без водоснабжения из-за роста уровня мутности воды в реке Енисей. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края в Telegram-канале.

Из заявления следует, что ресурсоснабжающая организация «КрасКом» в 13:00 по местному времени (9:00 мск) ограничила водозабор на станции «Гремячий лог». Причиной послужило 20-кратное увеличение уровня мутности воды в реке Енисей. В результате в Октябрьском и Железнодорожном районах Красноярска произошло отключение водоснабжения.

«В 230 многоквартирных домах <...>, в которых проживает пять тысяч человек, в данный момент отсутствует водоснабжение», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как рассказали в АО «КрасКом», уровень мутности воды в реке Енисей вырос из-за селевых сходов грунта в районе города Дивногорска. В связи с этим появилась угроза выхода из строя водозаборного оборудования, а также опасность отравления потребителей.

«Для жителей районов, попавших под отключение, обеспечен подвоз воды», — говорится в публикации.

На фоне произошедшего прокуратура начала проверку. Специалистам предстоит дать оценку мерам, принятым ответственными лицами.

