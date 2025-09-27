Жители Саратова остались без воды из-за аварии

«Интерфакс»: около пяти тысяч человек в Саратове остались без воды из-за аварии

Тысячи жителей Саратова остались без воды из-за аварии в Кировском районе города. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные городской прокуратуры.

«Без воды осталось 15 многоэтажных домов, около пяти тысяч человек», — говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, ремонтные работы планируется до полуночи.

До этого в Дагестане жители 73 населенных пунктов остались без света из-за ливней.

Еще в 2023 году глава региона Сергей Меликов докладывал президенту России Владимиру Путину о немыслимом износе электросетей региона и назвал его причиной недостаток финансирования. По словам чиновника, предоставление необходимых средств ответственной компании выходит за рамки полномочий региона и требует решений федеральных органов власти.

В 2024 году он сообщал о задержании свыше 30 подозреваемых в расхищении средств, выделяемых на ремонт энергосетей региона.

Ранее жители района Белгородской области остались без света и воды после атаки ВСУ.