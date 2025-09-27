Жители Саратова остались без воды из-за аварии

Тысячи жителей Саратова остались без воды из-за аварии в Кировском районе города. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные городской прокуратуры.
«Без воды осталось 15 многоэтажных домов, около пяти тысяч человек», — говорится в публикации.
По данным надзорного ведомства, ремонтные работы планируется до полуночи.
До этого в Дагестане жители 73 населенных пунктов остались без света из-за ливней.
Еще в 2023 году глава региона Сергей Меликов докладывал президенту России Владимиру Путину о немыслимом износе электросетей региона и назвал его причиной недостаток финансирования. По словам чиновника, предоставление необходимых средств ответственной компании выходит за рамки полномочий региона и требует решений федеральных органов власти.
В 2024 году он сообщал о задержании свыше 30 подозреваемых в расхищении средств, выделяемых на ремонт энергосетей региона.
Ранее жители района Белгородской области остались без света и воды после атаки ВСУ.