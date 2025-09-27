На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Саратова остались без воды из-за аварии

«Интерфакс»: около пяти тысяч человек в Саратове остались без воды из-за аварии
close
Depositphotos

Тысячи жителей Саратова остались без воды из-за аварии в Кировском районе города. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные городской прокуратуры.

«Без воды осталось 15 многоэтажных домов, около пяти тысяч человек», — говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, ремонтные работы планируется до полуночи.

До этого в Дагестане жители 73 населенных пунктов остались без света из-за ливней.

Еще в 2023 году глава региона Сергей Меликов докладывал президенту России Владимиру Путину о немыслимом износе электросетей региона и назвал его причиной недостаток финансирования. По словам чиновника, предоставление необходимых средств ответственной компании выходит за рамки полномочий региона и требует решений федеральных органов власти.

В 2024 году он сообщал о задержании свыше 30 подозреваемых в расхищении средств, выделяемых на ремонт энергосетей региона.

Ранее жители района Белгородской области остались без света и воды после атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами