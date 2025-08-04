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Глава ДНР рассказал Путину о нехватке воды в регионе

Пушилин: потери воды в ДНР достигают 60%
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Александр Сухов/РИА Новости

Потери воды в Донецкой народной республике (ДНР) достигают 60% из-за износа труб и других причин, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в докладе президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Водопотери доходят местами до 60%. Владимир Владимирович, первая причина — мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды <...>. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей», — объяснил Пушилин.

Он добавил, что каждый день аварийные бригады ликвидируют порядка 100 прорывов труб, а недельное количество аварий может достигать двух тысяч.

В июне Пушилин заявлял, что в республике на фоне водной блокады со стороны Украины осложнилась ситуация с водой из-за засушливого лета и практически бесснежной зимы. Он отметил, что водовод «Дон — Донбасс» обеспечивает лишь треть потребности региона.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин рассматривает вопрос о строительстве дополнительной ветки водовода в Донбассе.

Ранее Пушилин рассказал об успешном продвижении ВС РФ в ДНР.

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