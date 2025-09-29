На нефтебазе в Феодосии ликвидировали открытое горение

МЧС: открытое горение на нефтяном терминале в Феодосии ликвидировано

На нефтяном терминале в Феодосии ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по Республике Крым.

«В 21:00 [мск] ликвидировано открытое горение на пожаре в ГО Феодосия», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что площадь огня составила 638 квадратных метров.

О пожаре на нефтебазе несколькими часами ранее сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, на терминале произошло нарушение технологии сварочных работ. Горели остатки мазута в одной из старых емкостей, уточнил советник.

В МЧС заявили, что пострадавших при пожаре в Феодосии, по предварительным данным, нет. Угроза распространения огня отсутствовала. Позже пожарные локализовали возгорание.

