В центре Москвы произошел пожар на стройплощадке

Осторожно, Москва: пожар произошел на стройплощадке в центре города

В центре Москвы загорелась стройплощадка. На место прибыли пять бригад МЧС и полиция, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что пожар возник в Большом Златоустинском переулке рядом с кафе-клубом «Папа Вейдер». Предварительно, возгорание произошло на строительной площадке, которая находится на заднем дворе заведения», — говорится в посте.

Уточняется, что возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет.

5 августа сообщалось, что в Уфе на Зубовском строительном рынке произошел пожар. Как писал Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан», до распространения огня очевидцы инцидента слышали взрыв. На опубликованных кадрах видно, что над пространством поднялся огромный столб черного дыма.

3 августа в Архангельске произошел пожар на судоремонтном заводе «Красная кузница». В тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали, при возгорании никто не пострадал.

К тушению возгорания были привлечены 42 специалиста и девять единиц техники. Спасатели эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей из соседнего с подстанцией дома по улице Чернореченская. Также сотрудники МЧС временно перекрыли подачу газа в нескольких микрорайонах города.

Ранее двух девушек задержали за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи.