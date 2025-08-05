На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы произошел пожар на стройплощадке

Осторожно, Москва: пожар произошел на стройплощадке в центре города
true
true
true

В центре Москвы загорелась стройплощадка. На место прибыли пять бригад МЧС и полиция, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что пожар возник в Большом Златоустинском переулке рядом с кафе-клубом «Папа Вейдер». Предварительно, возгорание произошло на строительной площадке, которая находится на заднем дворе заведения», — говорится в посте.

Уточняется, что возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет.

5 августа сообщалось, что в Уфе на Зубовском строительном рынке произошел пожар. Как писал Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан», до распространения огня очевидцы инцидента слышали взрыв. На опубликованных кадрах видно, что над пространством поднялся огромный столб черного дыма.

3 августа в Архангельске произошел пожар на судоремонтном заводе «Красная кузница». В тушении участвовали 31 человек и семь единиц техники. Пожар ликвидировали, при возгорании никто не пострадал.

К тушению возгорания были привлечены 42 специалиста и девять единиц техники. Спасатели эвакуировали 235 жильцов, в том числе 20 детей из соседнего с подстанцией дома по улице Чернореченская. Также сотрудники МЧС временно перекрыли подачу газа в нескольких микрорайонах города.

Ранее двух девушек задержали за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами