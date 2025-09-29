На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму загорелась нефтебаза

Крючков: пожарные тушат возгорание на нефтебазе в Феодосии
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

На нефтебазе в крымской Феодосии произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

«Нарушение технологии сварочных работ. <...> Горят остатки мазута в одной из старых емкостей», — говорится в сообщении.

По его словам, на месте происшествия уже работают расчеты МЧС. Крючков уточнил, что Феодосийская нефтебаза не поставляет на заправки Крыма горюче-смазочные материалы.

27 сентября пожар произошел в многоквартирном доме в Ялте. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 62 человека. К тушению пожара привлекли 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники. По предварительным данным, домовладение загорелось по причине неосторожного обращения с огнем.

Спустя несколько часов возгорание было ликвидировано.

Ранее в Братске детские игры с зажигалкой привели к пожару в доме.

Крым
