В МЧС рассказали подробности возгорания на нефтебазе в Феодосии

МЧС: пострадавших при пожаре на нефтебазе в Феодосии, предварительно, нет
Пострадавших при пожаре на нефтебазе в Феодосии в Крыму, по предварительным данным, нет. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону, пишет ТАСС.

«Предварительно, пострадавших нет. Угрозы распространения [огня] нет», — рассказали в ведомстве.

На данный момент проводятся работы по ликвидации возгорания остатков топлива в демонтируемом резервуаре. Площадь пожара превысила 600 квадратных метров, уточнили в региональном управлении МЧС.

29 сентября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии. По его словам, причиной возгорания стало нарушение технологии при выполнении сварочных работ. Крючков рассказал, что загорелись остатки мазута в одной из старых емкостей. Крючков уточнил, что Феодосийская нефтебаза не поставляет на заправки Крыма горюче-смазочные материалы.

В начале сентября пожар произошел на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, огонь вспыхнул после налета БПЛА и затронул резервуары для топлива, они оказались повреждены. Для ликвидации возгорания помимо пожарной техники МЧС привлекались пожарные поезда.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на стройплощадке.

