Пожарные локализовали возгорание емкости на нефтебазе в Феодосии

В Феодосии локализовали возгорание емкости на нефтебазе на площади 638 квадратов
Сергей Аверин/РИА Новости

Пожарные локализовали возгорание емкости на нефтебазе в Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, пожар был локализован на площади 638 квадратных метров

29 сентября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о пожаре на нефтебазе в крымской Феодосии. По его словам, причиной возгорания стало нарушение технологии при выполнении сварочных работ. Крючков рассказал, что загорелись остатки мазута в одной из старых емкостей. Крючков уточнил, что Феодосийская нефтебаза не поставляет на заправки Крыма горюче-смазочные материалы.

Позднее в МЧС России заявили, что пострадавших при пожаре, по предварительным данным, нет.

27 сентября пожар произошел в многоквартирном доме в Ялте. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 62 человека. К тушению пожара привлекли 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники. По предварительным данным, домовладение загорелось по причине неосторожного обращения с огнем.

Ранее в центре Москвы произошел пожар на стройплощадке.

