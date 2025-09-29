На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава ВСК дал показания на бывшего замминистра Иванова

ТАСС: экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

Бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков стал еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны при строительстве по госконтрактам в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках него он дал показания на бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который был допрошен по этому делу в рамках предварительного следствия в качестве свидетеля.

В сентябре Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

21 июля суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал экс-замминистра виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 млн руб.

Ранее суд не пустил бывшего главу ВСК в зону боевых действий.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

