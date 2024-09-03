Экс-сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинение во взятках

Бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в числе фигурантам, кроме получения взятки в особо крупном размере вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа.

В СК обратили внимание, что подельники сотрудничают со следствием.

«Получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 млн рублей», — резюмировали в ведомстве, уточнив, что деньги предназначались за согласование заявок на авансирование работ

В начале сентября стало известно, что фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа по строительству больницы Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге задолжал более 2 млрд рублей за неисполнение обязательств по контракту.

Ранее суд арестовал акции на 170 млн рублей по делу о хищениях в Минобороны.