Суд не пустил бывшего главу Военно-строительной компании на СВО

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа, заключил с Министерством обороны РФ контракт об участии в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом суд не стал отпускать фигуранта дела в зону боевых действий.

«Несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — говорится в сообщении.

Суд оставил Белкова под стражей до 11 января 2026 года.

До этого защита бывшего главы Военно-строительной компании Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине. В материалах дела отмечается, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, а также активно содействовал СВО.

В сентябре Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Белков имеет зарубежные счета.