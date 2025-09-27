На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд не пустил бывшего главу Военно-строительной компании на СВО

ТАСС: заключившему контракт с МО экс-главе ВСК Белкову продлили арест
true
true
true
close
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

Бывший глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа, заключил с Министерством обороны РФ контракт об участии в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом суд не стал отпускать фигуранта дела в зону боевых действий.

«Несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — говорится в сообщении.

Суд оставил Белкова под стражей до 11 января 2026 года.

До этого защита бывшего главы Военно-строительной компании Андрея Белкова ходатайствовала о его освобождении из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых действиях и помощь в проведении специальной военной операции на Украине. В материалах дела отмечается, что Белков является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, а также активно содействовал СВО.

В сентябре Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Белков имеет зарубежные счета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами