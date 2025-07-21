Тимуру Иванову продлили арест по делу о взятках свыше 1,3 млрд рублей

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Денис Балуев.

Он отметил, что защита намерена обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста в рамках уголовного дела по статье 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. В ближайшее время также будут рассмотрены аналогичные просьбы следственных органов в отношении бизнесменов Александра Фомина, признавшего вину, и Сергея Бородина, заключившего сделку со следствием.

1 июля Московский городской суд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.