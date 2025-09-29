В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такая мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 29 сентября в калужском аэропорту Грабцево и тамбовской воздушной гавани Донское ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за девять с половиной часов ликвидировали над южными регионами России 14 беспилотников. В период с 13:30 до 23:00 они сбили 13 дронов над Белгородской областью и один — над Курской.

В ночь на 28 сентября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Калуги (Грабцево), Пензы и Самары (Курумоч).

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.