Модель заявила, что игрок «Зенита» Глушенков встречался с ней, когда был в отношениях

18-летняя модель опубликовала интимные переписки с игроком «Зенита» Глушенковым
Футбольный клуб «Зенит»

18-летняя модель Кира Артамонова выступила с обвинениями в адрес футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, заявив, что он встречался с ней во время отношений с его девушкой.

Модель в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала скриншоты переписок, указав, что собеседником является Глушенков. Отмечено, что их общение началось еще тогда, когда Артамоновой не было 18 лет: в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следом модель опубликовала еще часть переписок, которые относятся к ноябрю 2025 года. Футболист и модель 9 ноября договорились о встрече в отеле, после чего сообщений в этот день больше не было, а утром 10 ноября они обменялись еще сообщениями. При этом позднее в переписке собеседник модели просил ее больше не писать ему.

«Я реально подумала, что что-то будет серьезно. <...> Мужики, определяйтесь заранее, если у вас что-то серьезное, или научитесь писать прямо как есть. А возможно, мне 18 и я что-то не понимаю», — написала в том числе Артамонова.

Модель приняла участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Россия 2025» и вошла в топ-50 самых красивых девушек страны. 26-летний Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года, вызовы в национальную команду он получает с 2022 года.

Ранее Глушенкову посоветовали попробовать себя в Европе.

