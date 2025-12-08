Аэропорт в Грозном возобновил прием и отправку самолетов

Аэропорт Северный, расположенный в городе Грозном, возобновил прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 16:43 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Днем 8 декабря три российских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов. Речь идет о воздушных гаванях Северный в Грозном и Беслан во Владикавказе, а также об аэропорту в Магасе. Аэропорты во Владикавказе и Магасе возобновили работу в штатном режиме примерно в 15:38 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех уже находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно совершить посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, среди которых — атаки беспилотных летательных аппаратов и внезапное изменение метеорологических условий, представляющее угрозу для полетов.

Ранее в РФ зафиксировали рост числа страховых случаев с самолетами на земле.