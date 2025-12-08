На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о достижении большинства целей развития России в 2025 году

Путин: только 7 из 121 цели развития России рискуют остаться недостигнутыми
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Только семь из 121 цели развития России, которые были намечены на текущий год, рискуют остаться недостигнутыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию, пишет ТАСС.

«Из них [из 121 цели], к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения», — сообщил глава государства, однако о каких именно целях идет речь, он не уточнил.

При этом Путин добавил, что 19 новых национальных проектов стартовали успешно. Также он обратил внимание, что большая часть ориентиров на текущий год была все-таки достигнута.

Единый план по достижению национальных целей развития, принятый правительством РФ по указу Путина, четко регламентирует алгоритмы решения долгосрочных задач, стоящих перед Россией. Среди наиболее значимых выделяются следующие: выход на устойчивую траекторию экономического роста в условиях, существующих и потенциальных внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов; увеличение доходов граждан; повышение рождаемости и продолжительности жизни, а также обеспечение технологического суверенитета.

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, реализация всех поставленных в плане целей потребует максимальной концентрации и отдачи от всех уровней федерального, регионального и местного управления. Это также потребует значительных объемов финансирования как на федеральном, так и на региональном уровне.

Ранее Путин высказался о мерах по развитию демографии в России.

