Путин призвал сократить нелегальную занятость в России

Путин: необходимо сократить незаконную занятость и усилить контроль за наличными
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости кардинально сократить нелегальную занятость и усилить контроль за оборотом наличных денег в России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государством, что совместная работа правительства с регионами в 2026 году должна привести к развитию прозрачной конкурентной деловой среды.

«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег», — сказал он на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом российский лидер подчеркнул, что важно действовать грамотно, чтобы не допустить ограничения экономического роста.

До этого правительство разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025–2027 годы. План, согласованный Минтрудом и одобренный трехсторонней комиссией при вице-премьере Татьяне Голиковой, включает 18 мер, направленных на сбор данных о неработающих гражданах трудоспособного возраста, усиление контроля за незаконным наймом и профилактику подмены трудовых договоров гражданско-правовыми.

Ранее стало известно, сколько россиян получают серую зарплату.

