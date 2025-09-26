На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В екатеринбургском аэропорту пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Турцию

Пассажиры Azur Air устроили бунт в Кольцово из-за задержки рейса в Анталью
Павел Лисицын/РИА Новости

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга пассажиры авиакомпании Azur Air начали бунтовать из-за задержки рейса в Анталью. Об этом пишет уральский портал E1.

По данным издания, рейс сначала задержали на 16 часов, до 17:55 (15:55 мск), а позже снова передвинули. В целом уральцы потеряли более суток отдыха.

«Задержка того несчастного рейса больше суток, в Кольцово в Анталью гоняют людей в аэропорт и из аэропорта, все уже улетели, один наш рейс все еще не может найти самолет. Вызвана транспортная прокуратура и полиция, публика готовится линчевать представителя авиакомпании», — сказали журналистам.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как толпа обступила представителя авиакомпании и скандирует «Самолет».

В авиакомпании объяснили, что задержка рейса обусловлена заменой борта. По последним данным, вылет запланирован на 2:45 (00:45 мск).

Ранее самолет с пассажирами полчаса кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера.

