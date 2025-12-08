На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Свердловской области осудили за убийство в доме, где нашли мумию

Житель Каменска-Уральского получил 12 лет за убийство в доме, где нашли мумию
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Красногорский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области приговорил к 12 годам колонии местного жителя за убийство в садовом домике знакомого, который незадолго до своей гибели нашел в погребе мумию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в Telegram-канале.

В публикации говорится, что преступление было совершено зимой прошлого года в домике для сторожей одного из садовых товариществ города. В день трагедии компания работников, охранявших участки, отмечала день рождения подсудимого. В ходе застолья между мужчинами и потерпевшим возникла бытовая ссора.

Во время перепалки осужденный Евгений Новосадов ударил знакомого ножом, который имел при себе. От полученного ранения жертва скончалась на месте.

«Этот инцидент имеет мрачную связь с другой громкой находкой, сделанной в том же самом садовом домике. Именно потерпевший незадолго до гибели обнаружил в погребе мумифицированное тело», — говорится в сообщении.

Таким образом, место преступления из-за обнаружения мумии оказалось отмечено двумя смертями. С учетом предыдущего убийства Новосадов проведет в колонии строгого режима 12 лет.

До этого на Урале вынесли приговор мужчине, который поссорился с возлюбленной и сделал из нее мумию.

Ранее мумию пенсионера нашли в затопленной квартире на севере Москвы.

