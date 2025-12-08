На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бондарчук сыграл Хоттабыча

Фильм «Хоттабыч» с Бондарчуком выйдет 1 января 2027 года
true
true
true
close
Пресс-служба more.tv

Фильм «Хоттабыч» выйдет в российском прокате 1 января 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

В режиссерском кресле проекта Никита Власов. Он работал над такими лентами, как «Лада Голд» и «Комбинация». За сценарий отвечал Андрей Золотарев («Буратино», трилогия «Лед»).

По сюжету девушка по имени Волька переживает развод родителей. В день она случайно освобождает джина Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба. Тот мечтает стать человеком и найти свою дочь. Вместе они отправляются в путешествие. Хоттабыча исполнил Федор Бондарчук.

Помимо Бондарчука, в проекте приняли участие Григорьев, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Надежда Михалкова, Анна Михалкова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Денис Власенко, Роман Курцын, Нелли Уварова, Александр Обласов, Артём Костюнин, Магомед Муртазаалиев, Александр Югов, Тимофей Попович, Юсуп Омаров.

Съемки фильма начались в пустыне Сахара, Синем городе, Португальском форте и продолжатся в Москве.

Ранее создателей фильма с Вдовиченковым оштрафовали на 2,5 млн руб. за кражу сценария.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами