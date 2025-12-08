Бондарчук сыграл Хоттабыча

Фильм «Хоттабыч» с Бондарчуком выйдет 1 января 2027 года

Фильм «Хоттабыч» выйдет в российском прокате 1 января 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

В режиссерском кресле проекта Никита Власов. Он работал над такими лентами, как «Лада Голд» и «Комбинация». За сценарий отвечал Андрей Золотарев («Буратино», трилогия «Лед»).

По сюжету девушка по имени Волька переживает развод родителей. В день она случайно освобождает джина Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба. Тот мечтает стать человеком и найти свою дочь. Вместе они отправляются в путешествие. Хоттабыча исполнил Федор Бондарчук.

Помимо Бондарчука, в проекте приняли участие Григорьев, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Надежда Михалкова, Анна Михалкова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко, Денис Власенко, Роман Курцын, Нелли Уварова, Александр Обласов, Артём Костюнин, Магомед Муртазаалиев, Александр Югов, Тимофей Попович, Юсуп Омаров.

Съемки фильма начались в пустыне Сахара, Синем городе, Португальском форте и продолжатся в Москве.

Ранее создателей фильма с Вдовиченковым оштрафовали на 2,5 млн руб. за кражу сценария.