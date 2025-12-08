На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Токио нашли голову младенца в холодильнике

Japan Times: в заведении для взрослых в Токио нашли расчлененного младенца
Global Look Press

В холодильнике офиса колл-центра сексуального характера в Токио обнаружили голову, руки и ноги младенца, сообщает Japan Times со ссылкой на японское МВД.

Сообщение поступило в полицию примерно в 21:00 от работника, который заявил, что обнаружил в холодильнике предмет, похожий на голову ребенка. На месте оперативники нашли части тела: голова была завернута в пластиковый пакет, а руки и ноги разложены в пластиковые контейнеры для еды. Туловище полицейские не обнаружили.

В настоящее время полиция Японии проводит расследование по статьям о расчленении и оставлении тела. Пол ребенка установить не удалось, предполагается, что это двухмесячный младенец.

35-летний местный житель, работающий неподалеку отметил, что заметил оцепление вокруг колл-центра, и сказал, что был очень удивлен, узнав о происшествием. При это он добавил, что это здание используется как место ожидания для секс-работниц. Мужчина заявил, что часто видел женщин, заходящих и выходящих из колл-центра. Местная жительница, также работающая в японском колл-центре, в другом здании, сообщила изданию, что не может поверить в случившееся, несмотря даже на дурную славу района Сумида.

До этого сообщалось об «мадоннах» с младенцами – попрошайках с арендованными детьми.

