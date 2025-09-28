На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех городах ограничили работу аэропортов

В Калуге, Пензе и Самаре ограничили работу аэропортов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пензы и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артемом Кореняко в Telegram-канале.

«Калуга, Пенза и Самара. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

Кореняко также сообщал, что в аэропорту Волгограда временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Прошлым утром над регионом перехватили пять дронов. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, и часть обломков упала в Красноармейском районе Волгограда. По словам губернатора Андрея Бочарова, при этом никто не пострадал, но два нестационарных торговых объекта получили повреждения.

Ранее в екатеринбургском аэропорту пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Турцию.

