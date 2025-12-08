На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил о повышении выплат работодателей до 1 млн рублей при рождении ребенка

Путин: выплата работодателя при рождении ребенка с 1 января составит до 1 млн
true
true
true

Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до 1 млн рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится на сайте Кремля.

По его словам, сумма такой выплаты ранее составляла до 50 тыс. рублей.

Президент объяснил, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.

Глава государства призвал активно использовать предоставленные возможности и руководствоваться принципами социальной ответственности.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо ввести новые денежные выплаты ко Дню матери – их следует начислять многодетным мамам, особенно матерям-героиням. Он подчеркнул, что в сегодняшних сложных условиях рождение и воспитание нескольких детей — это настоящий героический поступок.

Напомним, также в России призвали возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные на обучение в вузах. Выплачивать средства следует сразу после приобретения статуса многодетных родителей, заявил автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, обратившийся с этим предложением к главе Минтруда Антону Котякову.

Ранее Путин поручил разработать единый подход к статусу многодетной семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами