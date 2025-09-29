На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На юге России приостановили работу два аэропорта

В аэропортах Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В калужском аэропорту Грабцево и тамбовской воздушной гавани Донское на юге России ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 1:53. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) за девять с половиной часов ликвидировали над южными регионами РФ 14 дронов. В период с 13:30 до 23:00 они сбили 13 дронов над Белгородской областью и один — над Курской.

ВСУ вечером дважды обстреляли Белгородскую область. В результате атаки пострадали как минимум три человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Жители также жаловались на перебои в водоснабжении и неработающий интернет.

