Осужденный за хищения бизнесмен получил новый срок в колонии

Суд приговорил бизнесмена Ебралидзе к колонии по делу об уклонении от налогов

Ленинский суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя Александра Ебралидзе к девяти месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, бизнесмен совершил преступление, когда занимал пост генерального директора ООО «Стод». Для увеличения прибыли мужчина уклонился от уплаты налогов организацией, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Впоследствии, как отметили в суде, предприниматель распорядился средствами по собственному усмотрению. Общая сумма неуплаченных налогов составила 181 млн рублей.

Ебралидзе приговорили к девяти месяцам колонии общего режима. Помимо этого, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухгалтерского учета, сроком на два года. Свою вину бизнесмен признал.

В декабре 2023 года Ебралидзе приговорили к трем годам лишения свободы по делу о присвоении или растрате.

Предпринимателя арестовали по подозрению в присвоении почти 3 млрд рублей в ноябре 2021 года. Как утверждали следователи, с 1 января 2014-го по 1 августа 2016 года Ебралидзе незаконно присвоил себе деньги.

