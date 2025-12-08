Попытка женщины вернуть бывшего с помощью приворота закончилась тюрьмой

В США женщина попыталась вернуть бывшего с помощью гадалки и попала в тюрьму

Попытка женщины из США вернуть бывшего парня с помощью приворота закончилась для нее тюрьмой, пишет Metropoles.

Согласно материалам дела, женщина обратилась к гадалке, которая предложила провести «духовную работу» с экс-бойфрендом за денежное вознаграждение. После того как ритуал не дал желаемого результата, гадалка предположила, что устранение нынешней партнерши мужчины является единственным способом «снять любовный блок». Стоимость предполагаемой ликвидации составляла $9000, часть из которых должна была быть выплачена заранее.

Жертва была атакована в центре города и получила три огнестрельных ранения в голову. Она выжила, однако получила необратимые последствия для здоровья. Стрелок пытался скрыться на мотоцикле, но был задержан через несколько минут.

В жалобе также указывается, что после нападения гадалка начала требовать у клиентки дополнительные денежные средства, угрожая ей и ее внуку. Заседание по этому делу назначено на 12 декабря 2025 года. Обратившаяся к гадалке американка содержится под стражей.

