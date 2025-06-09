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Пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта

Aviaincident: пилоты двух самолетов увидели дрон в районе Домодедово
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Inna Varenytsia/Reuters

Пилоты двух самолетов увидели беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе московского аэропорта Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 6 июня около 18:40. Сначала о наблюдении беспилотника сообщил экипаж Boeing 737 авиакомпании Utair, который прилетел в Москву из Минеральных Вод. Дрон самолетного типа находился ниже лайнера, на высоте 1,8 тысячи метров.

«‎Район аэродрома Домодедово, высота 8000 футов доклад экипажа о наблюдении дрона самолетного типа слева 2000 футов ниже высоты полета ВС», — сказано в сообщении.

Вскоре пилот «Уральских авиалиний», борт которого также летел из Минвод, заметил дрон украинской армии. Беспилотник находился выше пассажирского Airbus A321, на высоте 1,2 тысячи метров.

В конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины и обеспечит свою безопасность. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля добавил, что удары противника по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб.

Ранее российский штурмовик пережил прямое попадание FPV-дрона.

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