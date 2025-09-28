В аэропортах Жуковского, Пскова и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэропортах Жуковского, Пскова и Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее в аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко отметил, что решение было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне над Волгоградской областью перехватили пять дронов. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, и часть обломков упала в Красноармейском районе Волгограда. По словам губернатора Андрея Бочарова, при этом никто не пострадал, но два нестационарных торговых объекта получили повреждения.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.